برشلونة يسقط بفخ التعادل أمام إنتر وتوتنهام يتخطى آيندهوفن

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فشل فريق برشلونة الإسباني في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي وتعادل معه 1/1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز توتنهام الإنجليزي على أيندهوفن الهولندي 2 / 1.

وتقدم برشلونة بهدف سجله مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 83 وتعادل ماورو إيكادري لإنتر ميلان في الدقيقة 87.

ورفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في كامب نو انتهت بفوز برشلونة بهدفين نظيفين.

ويلتقي برشلونة مع أيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة من البطولة، بينما يلعب إنتر ميلان مع توتنهام.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق توتنهام تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي إلى فوز 2 / 1.

تقدم أيندهوفن بهدف سجله لوك دي يونج في الدقيقة الثانية، وتعادل هاري كين لتوتنهام في الدقيقة 78 قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة 89.

ورفع توتنهام رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ليجدد آماله في التأهل لدور الستة عشر، وتوقف رصيد أيندهوفن عن نقطة واحدة فقط في المركز الرابع الأخير.