برباعية نظيفة

كلوب بروج يقسو على موناكو في دوري الأبطال

  • الأربعاء 07, نوفمبر 2018 في 12:21 ص
  • صراع قوي على الكرة
    صراع قوي على الكرة
تلقى فريق موناكو الفرنسي خسارة قاسية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسقوطه على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي 0-4، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
تواصلت معاناة فريق موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وسقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي صفر/ 4 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
تقدم كلوب بروج بهدفين عن طريق هانز فاناكن الأول جاء في الدقيقة 12، ثم الثاني في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.
 
وأكد البرازيلي ويسلي موراييس تفوق كلوب بروج بهدف ثالث في الدقيقة 24 قبل أن يختتم الهولندي رود فورمير التسجيل في الدقيقة 85. 
 
واستهل موناكو مشواره في البطولة بالخسارة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1 /2، ثم سقط على ملعب بوروسيا دورتموند الألماني صفر/ 3 في المباراة الثانية، قبل أن يتعادل مع كلوب بروج 1 /1 في الجولة الماضية.
 
وتستمر معاناة موناكو على جميع الأصعدة هذا الموسم رغم التعاقد مع المدرب الفرنسي تييري هنري الذي فشل حتى الآن في انقاذ الفريق من كبوته.
 
ويحتل موناكو المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد سبع نقاط بفارق 29 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.