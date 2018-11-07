كلوب بروج يقسو على موناكو في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تواصلت معاناة فريق موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وسقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي صفر/ 4 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم كلوب بروج بهدفين عن طريق هانز فاناكن الأول جاء في الدقيقة 12، ثم الثاني في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

وأكد البرازيلي ويسلي موراييس تفوق كلوب بروج بهدف ثالث في الدقيقة 24 قبل أن يختتم الهولندي رود فورمير التسجيل في الدقيقة 85.

واستهل موناكو مشواره في البطولة بالخسارة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1 /2، ثم سقط على ملعب بوروسيا دورتموند الألماني صفر/ 3 في المباراة الثانية، قبل أن يتعادل مع كلوب بروج 1 /1 في الجولة الماضية.

وتستمر معاناة موناكو على جميع الأصعدة هذا الموسم رغم التعاقد مع المدرب الفرنسي تييري هنري الذي فشل حتى الآن في انقاذ الفريق من كبوته.

ويحتل موناكو المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد سبع نقاط بفارق 29 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.