سيتي ويوفنتوس يتطلعان لتأهل مبكر في دوري الأبطال الأربعاء

الشارقة 24 -أسعد خليل :

يبدو مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، مرشحين بقوة لبلوغ الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يخوضان، يوم الأربعاء، الجولة الرابعة، فيما يملك كل من بايرن ميونيخ الألماني، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب، فرصة كبيرة للاقتراب من تخطي دور المجموعات.

وسيلعب الفريقان الإنجليزي والإيطالي على أرضيهما، حيث يستضيف الأول شاختار دانييتسك الأوكراني، بعدما سحقه في عقر داره 3-0 في الجولة الثالثة، ويستقبل الثاني ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما تغلب عليه 1-صفر، في أولد ترافورد قبل أسبوعين.

يوفنتوس دون خسارة

ويبلي كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس، البلاء الحسن، وكلاهما حقق 13 فوزاً، في مختلف المسابقات التي يتنافسان فيها حتى الآن.

ويبقى فريق "السيدة العجوز"، صاحب السجل الأبرز، كونه لم يتعرض إلى الخسارة في 14 مباراة حتى الآن، وحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، ويتصدر بها المجموعة الثامنة، بفارق 5 نقاط أمام يونايتد.

من جهته، حقق سيتي 13 فوزاً، في 16 مباراة، تعرض خلالها لهزيمة واحدة على أرضه، أمام ليون الفرنسي في الجولة الأولى.

ويعول غوارديولا، على خط هجومه الزاخر بالنجوم، في مقدمتهم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، ورحيم سترلينغ، والبرتغالي برناردو سيلفا، والإسباني دافيد سيلفا، والجزائري رياض محرز.

بايرن وريال للاقتراب

وتبدو الفرصة مواتية أمام بايرن ميونيخ، لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي، إن لم يكن حجز بطاقته، عندما يستضيف أيك أثينا اليوناني، ضمن المجموعة الخامسة، التي تشهد مواجهة قوية، بين بنفيكا البرتغالي، وأياكس أمستردام الهولندي.

ويمني الفريق البافاري النفس، بمحو تعادله المخيب أمام ضيفه فرايبورغ، 1-1، السبت في البوندسليغا، لتجديد فوزه على أيك بعدما كان تغلب عليه، 2-صفر، في أثينا.

وسيضمن بايرن تأهله بحال فوزه، وتفوق أياكس على بنفيكا، كونه يتقاسم الصدارة مع الفريق الهولندي، برصيد 7 نقاط، بفارق 4 نقاط عن الفريق البرتغالي.

بدوره، يخوض ريال مدريد حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة، اختباراً سهلاً نسبياً، أمام مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، في أول مباراة له قارياً، بقيادة مدربه المؤقت ولاعبه السابق الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وكان النادي الملكي، قد حقق الفوز بصعوبة على ضيفه التشيكي، 2-،1 قبل أسبوعين، وهو يعول حالياً على المعنويات العالية، بقيادة مدربه الجديد، عقب فوزين متتاليين في الكأس والدوري، وسعيه لكسب النقاط الثلاث، قبل حلوله ضيفاً على روما، في الجولة الخامسة، أواخر الشهر الجاري.