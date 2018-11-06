غانغان الفرنسي يقيل مدربه أنطوان كومبواريه

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أقال نادي غانغان الفرنسي، مدربه أنطوان كومبواريه، بعد يومين على خسارة الفريق الثقيلة أمام مضيفه نانت، 0-5، والتي جعلته يقبع في المركز الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 7 نقاط، من 12 مباراة.

وكلف النادي، فنسان روتورو مدير مركز التدريب، وسيلفان ديدو مدرب الفريق الرديف، بمهام الإشراف على الفريق، في انتظار تعيين المدرب الجديد.

وسيقود المدربان الفريق، يوم السبت، في مباراته أمام ضيفه ليون، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري.

وفي مبارياته الـ12 في الدوري هذا الموسم، خسر غانغان، سبع مرات، وتعادل أربع مرات، مقابل فوز يتيم.