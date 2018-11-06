بسبب سوء النتائج

غانغان الفرنسي يقيل مدربه أنطوان كومبواريه

  • الثلاثاء 06, نوفمبر 2018 في 5:26 م
  • أنطوان كومبواريه
    أنطوان كومبواريه
استغنى نادي غانغان الفرنسي، عن خدمات مدربه أنطوان كومبواريه، بسبب النتائج السلبية، التي تلقاها الفريق حتى الآن في الدوري المحلي.
الشارقة 24 - أسعد خليل :
 
أقال نادي غانغان الفرنسي، مدربه أنطوان كومبواريه، بعد يومين على خسارة الفريق الثقيلة أمام مضيفه نانت، 0-5، والتي جعلته يقبع في المركز الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 7 نقاط، من 12 مباراة.
 
وكلف النادي، فنسان روتورو مدير مركز التدريب، وسيلفان ديدو مدرب الفريق الرديف، بمهام الإشراف على الفريق، في انتظار تعيين المدرب الجديد.
 
وسيقود المدربان الفريق، يوم السبت، في مباراته أمام ضيفه ليون، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري.
 
وفي مبارياته الـ12 في الدوري هذا الموسم، خسر غانغان، سبع مرات، وتعادل أربع مرات، مقابل فوز يتيم.