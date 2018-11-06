ناغتس يحافظ على صدارة المجموعة الغربية في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل :





واصل دنفر ناغتس، انطلاقته القوية في دوري السلة الأميركية، وحقق فوزه التاسع هذا الموسم بتغلبه على بوسطن سلتكس 115-107.

وحقق الفريق 9 انتصارات منذ انطلاق الموسم مقابل خسارة واحدة، وهي البداية الأفضل للفريق منذ موسم 1976-77، كما أن الفريق لم يخسر على أرضه بعد.

وسيطر السلتكس على الربع الأول بتسجيل 34 نقطة مقابل 19 سجلها الناغتس، ليستطيع أصحاب الأرض تقليص الفارق قبل انتصاف المباراة بتسجيلهم 35 نقطة في الشوط الثاني مقابل 22 سجلها السلتكس.

واستمر أصحاب الأرض بتقليص الفارق في خلال الشوط الثالث الذي شهد تقدمهم للمرة الأولى في المباراة، ليحافظ الفريق على تقدمه حتى النهاية وينهي المباراة بنتيجة 115-107.