نادي إمبولي يقيل مدربه أوريليو أندرياتسولي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أعلن فريق إمبولي المنافس بالدوري الإيطالي لكرة القدم إقالة مدربه أوريليو أندرياتسولي بعد مرور 11 جولة من الدوري، واحتلال الفريق للمركز الثالث من القاع.

وحصد إمبولي نقطة واحدة فقط من آخر 5 مواجهات وحصد 6 نقاط بشكل عام في الدوري، ليصبح مهدداً بالهبوط.

وكان الفريق خسر يوم الجمعة الماضي 1 / 5 أمام نابولي، الذي أشاد مدربه كارلو أنشيلوتي بأندرياتسولي لظهور فريقه بشكل جيد.

وتولى أندرياتسولي البالغ من العمر 65 عاماً تدريب الفريق في ديسمبر الماضي واستطاع أن يضمن صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى قبل نهاية دوري الدرجة الثانية بـ 4 مباريات.

وكان أندرياتسولي مدرباً مساعداً في روما لفترتين بين 2005 و2017، وقاد الفريق الأول كمدير فني مؤقت لـ 15 مباراة في 2013.

ولم يعلن إمبولي عن خليفته ولكن طرح اسم جيوزيبي إياتشيني.