هيديرسفيلد يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





حقق فريق هيديرسفيلد تاون أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على ضيفه فولهام 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشر من الدوري.

وسجل هدف المباراة الوحيد تيموثي فوسو منساه، لاعب فولهام، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 29.

ورفع هيديرسفيلد تاون رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف خلف نيوكاسل، وتوقف رصيد فولهام عند 5 نقاط في المركز العشرين الأخير.

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لهيديرسفيلد هذا الموسم مقابل الخسارة في 7 مباريات والتعادل في 3 مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.