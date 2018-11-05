برشلونة ودورتموند لضمان التأهل وباريس لتفادي الخروج في "التشامبيونزليغ"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يحتاج برشلونة الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، الى نقطة واحدة لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بينما يحل باريس سان جرمان الفرنسي ضيفاً على نابولي الإيطالي في الجولة الرابعة، في مباراة مصيرية قد يكلفه التعثر فيها، تراجعاً كبيراً في فرص عبوره للدور الثاني.

وفي المجموعة الأولى، يدخل دورتموند مباراته ضد مضيفه أتلتيكو مدريد، وهو متصدر برصيد تسع نقاط من الجولات الثلاث الأولى، بفارق ثلاث نقاط عن مضيفه الإسباني، بينما يبتعد كل من موناكو الفرنسي، وضيفه كلوب بروج البلجيكي، برصيد نقطة واحدة فقط.

وفي المجموعة الثانية، يحل برشلونة ضيفاً على إنتر متصدراً بتسع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن الفريق الإيطالي، في ظل اكتفاء إيندهوفن الهولندي وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي، واللذين يلتقيان الثلاثاء في لندن، بنقطة في الجولات الثلاث، تميل حظوظ التأهل للفريقين الإسباني والإيطالي.

ويسعى دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني، إلى تعزيز رقمه القياسي المحقق السبت، بفوزه في البوندسليغا على فولفسبرغ 1-صفر، إذ أنهى مباراته الـ 15 توالياً دون خسارة في مختلف المسابقات.

ويدخل دورتموند أسبوعاً هو الأهم له، بإدارة المدرب السويسري لوسيان فافر في موسمه الأول، إذ سيكون أمامه فرصة لضمان التأهل لثمن النهائي، قبل أيام من قمة محلية ضد حامل اللقب بايرن ميونيخ في البوندسليغا السبت.

وعكس لاعب وسط دورتموند الدنماركي توماس ديلاني، الترقب بقوله: "سيكون هذا الأسبوع مذهلاً نقدم أداء جيداً هذه الفترة ونتطلع قدماً إليه".

وفي المقابل، ينصب اهتمام المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني، على إخراج لاعبيه من صدمة الخسارة الثقيلة في الجولة السابقة، عندما سقطوا برباعية نظيفة في دورتموند، والثأر على ملعبهم "واندا ميتروبوليتانو" الذي سيستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال هذا الموسم.

وتلقى أتلتيكو في الجولة الثالثة من المسابقة الأوروبية، خسارة كانت الأقسى لسيميوني في 392 مباراة كمدرب لأتلتيكو، أُتبِعت بتعثر محلي مع مضيفه ليغانيس 1-1، ما جعل الفريق يتخلف بأربع نقاط عن برشلونة.

ويحظى دورتموند بأفضلية في المواجهات المباشرة مع أتلتيكو، إذ فاز ثلاث مرات مقابل خسارة وتعادل، إلا أن الفريق الإسباني يتفوق على الفرق الألمانية على ملعبه، إذ فاز 13 مرة وخسر ثلاث مرات وتعادل ثلاث مرات، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد القاري.

ميسي حاضر...

وفي المجموعة الثانية، يحل برشلونة ضيفاً على إنتر، ساعياً لتكرار تفوقه عليه في الجولة الثالثة على ملعبه كامب نو بنتيجة 2-صفر.

وغاب عن تلك المباراة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب تعرضه لكسر في ذراعه في 20 أكتوبر، خلال مباراة في الدوري المحلي ضد أشبيلية، وفي حين لا يزال ميسي ضمن فترة الغياب المعلنة لثلاثة أسابيع، أدرج المدرب إرنستو فالفيردي اسمه ضمن تشكيلته المتجهة إلى إيطاليا.

وفي حين أكد النادي في بيان، أن ميسي الذي عاود التمارين، هو ضمن التشكيلة "رغم عدم حصوله بعد على الضوء الأخضر الطبي"، لم يتضح هل سيكون قادراً على المشاركة غداً، أو أن حضوره سيكون معنوياً.

أما إنتر، فيدخل مباراة الثلاثاء بعد أيام من فوز كاسح على جنوى 5-صفر، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

كافاني يدعو للمواجهة

وفي المجموعة الثالثة، يخوض سان جرمان مواجهة حاسمة ضد نابولي، يحتاج فيها لنتيجة إيجابية للحفاظ على فرص المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لثمن النهائي، الذي خرج منه في الموسمين الماضيين.

وفي الجولة الماضية، انتزع سان جرمان على ملعبه بارك دي برانس تعادلاً صعباً في اللحظات الأخيرة 2-2 من نابولي بقيادة المدرب المحنك أوروبيا كارلو أنشيلوتي، الذي سبق له قيادة الإدارة الفنية للفريق الباريسي.

في المقابل، يجد الألماني توماس توخل نفسه أمام معضلة نقل النجاح المحلي إلى القارة، فالنادي الذي حقق 12 فوزاً في أول 12 مرحلة محلياً، وهو "رقم قياسي للبطولات الوطنية الأوروبية الخمس الكبرى"، بفضل أسماء مثل البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، لم يتمكن من تثبيت موقعه أوروبياً هذا الموسم، بل يجد نفسه أمام احتمال جدي بالإقصاء من دور المجموعات.

ويأمل سان جرمان في أن يتمكن مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني، لاعب نابولي السابق، من الإبلال من الإصابة، لخوض مباراة الثلاثاء.