دجوكوفيتش يعتلي صدارة التصنيف العالمي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش، من الصعود لصدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس، بينما تراجع رافاييل نادال إلى المركز الثاني.

وتمكن النجم الصربي من خطف صدارة الترتيب من الماتادور الإسباني عقب انسحاب الأخير من بطولة باريس للأساتذة.

كما ارتقى الياباني كي نيشيكوري إلى المركز التاسع عالميًا، وذلك بعد وصوله إلى ربع نهائي بطولة باريس.

ترتيب اللاعبين:

1- نوفاك دجوكوفيتش: 8,045 نقطة

2- رافاييل نادال: 7,480 نقطة

3- روجيه فيدرر: 6,020 نقطة

4- خوان مارتن ديل بوترو: 5,300 نقطة

5- ألكسندر زفيريف: 5,085 نقطة

6- كيفن أندرسون: 4,310 نقطة

7- مارين شيليتش: 4,050 نقطة

8- دومينيك ثيم: 3,895 نقطة

9- كي نيشيكوري: 3,390 نقطة

10- جون إيسنر: 3,155 نقطة