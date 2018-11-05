بورتلاند يكتسح مينيسوتا تمبرولفز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

هيمن بورتلاند تريل بليزرز على مجريات اللقاء الذي جمعه بمينيسوتا تمبروولفز منذ بدايته ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

وانتهى الشوط الأول بثلاثين نقطة لأصحاب الأرض مقابل 27 نقطة للتمبروولفز، ليكون الشوط الأفضل للضيوف طوال المباراة.

بينما استطاع أصحاب الأرض تسجيل 31 نقطة في الشوط الثاني، لم يستطع الضيوف تسجيل أكثر من 18 نقطة، ليتكرر المشهد تقريباً في الشوط الثالث بـ 19 نقطة للضيوف مقابل 31 نقطة للبليزرز.

ولم يستطع مينيسوتا تقليص الفارق حتى في الربع الأخير الذي لم يسجل فيه البليزرز سوى 19 نقطة مقابل 17 سجلها الضيوف، لتنتهي المباراة بنتيجة 111-81.

سجل للتريل بليزرز يوسف نوركيتش 19 نقطة ليقود هدافي الفريق، بينما سجل كارل أنطوني تاونز أكثر من ربع نقاط فريقه ليكون هداف المباراة برصيد 23 نقطة.

الفوز هو السابع لفريق بورتلاند تريل بليزرز هذا الموسم مقابل 3 هزائم.