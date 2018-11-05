إشبيلية يصعد للمركز الثاني في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل :

سقط فريق إشبيلية، في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ريال سوسييداد، خلال المباراة التي جمعتهما، في المرحلة الحادية عشرة، من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل فريقا إشبيلية وريال سوسييداد، في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد وألافيس، فيما توقف رصيد ريال سوسييداد، عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

هويسكا يخطف التعادل من خيتافي

وفي المباراة الثانية، تعادل هويسكا مع ضيفه خيتافي، 1-1، إذ تقدم هويسكا بهدف سجله خافيير إيتشيتا في الدقيقة 50، وتعادل خيتافي بهدف سجله خورخي مولينا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ورفع هويسكا رصيده إلى ست نقاط في المركز العشرين والأخير، كما رفع خيتافي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

فياريال يتخطى ليفانتي

وفي المباراة الثالثة، سجل ألفونسو بيدرازا هدفاً في الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه فياريال لتعادل صعب أمام ضيفه ليفانتي،1-1.

وتقدم ليفانتي بهدف سجله خوزي موري، لاعب فياريال، بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 77، وتعادل بيدرازا لفياريال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع فياريال رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع.

ألافيس يسقط أمام إيبار

وفي المباراة الرابعة، قلب فريق إيبار تأخره بهدف، أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس، إلى الفوز، 2-1، ليحرم ألافيس من استعادة وصافة المسابقة.

وتوقف رصيد ألافيس عند 20 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط، خلف برشلونة المتصدر، وبفارق الأهداف خلف إشبيلية، وأتلتيكو مدريد، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، رفع إيبار رصيده إلى 14 نقطة، في المركز الحادي عشر.