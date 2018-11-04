خاشانوف يتوّج ببطولة باريس لأساتذة التنس

الشارقة 24 – أسعد خليل :

وضع الروسي كاران خاشانوف، حداً لمسلسل انتصارات الصربي نوفاك دجوكوفيتش، التي استمرت 22 مباراة متتالية، بعدما تغلب عليه 7/5 و6/4، ليفوز ببطولة باريس لأساتذة التنس .

وتم كسر إرسال دجوكوفيتش، الذي سيحصل على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين من الإسباني رافايل نادال، مرتين من جانب خاشانوف "22 عاماً".

وكسر خاشانوف، المصنف الثامن عشر على العالم، إرسال دجوكوفيتش، الفائز ببطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة، للمرة الثالثة في المجموعة الثانية، وهو ما كان كافياً ليحقق الفوز في المباراة التي استمرت ساعة و37 دقيقة.

يذكر أن هذا اللقب، هو الثالث لخاشانوف، خلال هذا العام، حيث سبق وتوج ببطولتي مارسيليا وموسكو.