تشيلسي يعبر كريستال ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

اجتاز تشيلسي عقبة ضيفه كريستال بالاس بفوزه، 3-1، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ11، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت أهداف تشيلسي الثلاثة بنكهة إسبانية، حيث افتتح ألفارو موراتا التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 32، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017.

وأحرز أندروس تاونسند هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 53، لكن فرحة الضيوف بالتعادل لم تدم طويلاً، بعدما أعاد موراتا التقدم لتشيلسي من جديد في الدقيقة 65، قبل أن يضيف الإسباني بيدرو رودريجيز الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 70.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، ليظل عاجزاً عن تحقيق أي انتصار، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر في المسابقة.