مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل :

استعاد مانشستر سيتي، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي تركها لليفربول لمدة 24 ساعة فقط، وذلك عقب فوزه الكبير، 6-1، على ضيفه ساوثهامبتون، في المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي "حامل اللقب"، إلى 29 نقطة في الصدارة، محققاً انتصاره السابع في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم، عند سبع نقاط في المركز السادس عشر "الخامس من القاع".

ورغم الفوز الكبير لسيتي، لكنه تحقق بأقل مجهود، حيث كان بإمكان نجومه الفوز بعدد أوفر من الأهداف، لولا لجوئهم إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان.

ولم تصمد شباك ساوثهامبتون سوى ست دقائق، لتتلقى بعدها الهدف الأول لسيتي الذي جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الهولندي ويسلي هوديت مدافع الضيوف هدفاً للفريق السماوي.

وواصل مانشستر سيتي فرض هيمنته على اللقاء، ليضيف النجمان الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والإسباني ديفيد سيلفا، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 12 و18.

وقلص داني إنجز الفارق بتسجيله هدفاً لساوثهامبتون في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، لكن رحيم ستيرلينج أضاف الهدفين الرابع والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقتين الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، و67.

واختتم الجناح الألماني ليروي ساني مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.