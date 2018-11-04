لاتسيو يقسو على سبال وينضم لكبار الدوري الإيطالي

الشارقة 24 - أسعد خليل:





تقدم فريق لاتسيو للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل فوزه الكاسح على ضيفه سبال 4 /1 في المرحلة الـ 11 للمسابقة.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 21 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد سبال عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم شيرو إيموبيلي بهدف للاتسيو في الدقيقة 26، ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك ميركو أنتينوسكي التعادل لسبال.

وأضاف إيموبيلي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 35 ثم تكفل دانيلو كاتالدي وماركو بارولو، بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 59 و70.