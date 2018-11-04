سان أنطونيو يكتسح نيو أورليانز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق سان أنطونيو سبيرز، فوزه السادس هذا الموسم في دوري السلة الأميركي، عقب فوزه على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز، بواقع 109-95 في سان أنطونيو ضمن منافسات الجولة الـ 9.

انتهى الربع الأول بتفوق أصحاب الأرض بنتيجة 24-17، وقد يكون هذا هو السبب الأهم لفوز السبيرز بالمباراة، ليستمر فريق سان أنطونيو بهيمنته على المباراة في الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 34-22.

ووصلت النتيجة إلى 87-68 بعد نهاية الربع الثالث، سجل فيها ديمار ديروزان 18 نقطة للسبيرز ليقود التهديف في فريقه حتى تلك اللحظة.

شارك باو غاسول لمدة 13 دقيقة في المباراة، لكنه ساهم في الدفاع بشكل كبير، إذ فشل البيليكانز في تشكيل ضغط هجومي حقيقي في الشوط الأخير من المباراة، بينما ذهب سان أنطونيو ليفوز بالمباراة بنتيجة 109-95، ولينهي ديمار ديروزان متصدراً هدافي المباراة بـ 26 نقطة.