يوفنتوس يقبض بقوة على صدارة الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





قبض يوفنتوس، على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بقوة عقب فوزه 3-1 على ضيفه كالياري، ضمن منافسات الجولة 11.

وتقدم يوفنتوس بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا بعد مرور 42 ثانية فقط على انطلاق المباراة، قبل أن يتعادل جواو بيدرو لكالياري في الدقيقة 36.

وجاء الهدف الثاني ليوفنتوس عبر النيران الصديقة، بعدما سجل فيليب براداريتش لاعب كالياري هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38.

وأطلق النجم الكولومبي خوان كوادرادو رصاصة الرحمة على آمال كالياري في التعادل، بعدما سجل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 87.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم الثامن على التوالي، إلى 31 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الـ 13 مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

ويأتي هذا الانتصار، ليمنح يوفنتوس قوة دفع جيدة قبل لقائه المهم مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.