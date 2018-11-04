برشلونة ينجو من فخ رايو فاليكانو ويعزز صدارته لليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





انفرد فريق برشلونة بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه رايو فاليكانو 3 /2 في 11.

فعلى ملعب تيريزا ريفيرو نجح برشلونة في تحويل تأخره 1 /2 أمام فايكانو حتى الدقيقة 87 إلى فوز مثير.

وتقدم مهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة العاشرة، بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى مباشر من خوردي البا ليسدد من لمسة واحدة في الشباك.

وأدرك المهاجم الشاب خوسي أنخل بوزو التعادل لرايو فاليكانو في الدقيقة 35.

وجاء الهدف الثاني لفاليكانو في الدقيقة 57 بتوقيع البديل الفارو جارسيا بعد أقل من دقيقة واحدة على مشاركته، حيث أرسل أليكس مورينو عرضية من الناحية اليمنى ارتقى لها راؤول دي توماس برأسه لكن الكرة ارتطمت بالقائم ووصلت إلى جارسيا أمام المرمى مباشرة ليسدد بكل سهولة في الشباك.

وقبل 3 دقائق من نهاية المباراة سجل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي هدف التعادل لبرشلونة عبر تسديدة زاحفة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة للمباراة خطف سواريز هدف الفوز القاتل لبرشلونة بعدما تلقى تمريرة سحرية أمام المرمى مباشرة من سيرجي روبرتو ليزحف على أرض الملعب ويضع الكرة بقدمه اليمنى في الشباك.

الفوز رفع رصيد برشلونة في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه اتلتيكو مدريد.