أرسنال يرفض الاستسلام لليفربول ويخطف نقطة ثمنية في البريميرليغ

الشارقة 24 – أسعد خليل:

رفض نادي أرسنال السقوط على ملعبه وبين جماهيره وتمكن من خطف تعادل ثمين 1-1، من أمام ضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

النجم ميلنر تقدم أولا للريدز في الدقيقة 68 قبل أن يدرك لاكازيت التعادل في الدقيقة 82.

وانفرد ليفربول بصدارة المسابقة مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة فقط على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يستضيف ساوثهامبتون الأحد في الجولة ذاتها.

في المقابل ارتفع رصيد أرسنال الذي تعادل للمباراة الثانية على التوالي في البطولة إلى 23 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.