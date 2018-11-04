دورتموند يعتلي الصدارة وتعثر جديد لبايرن ميونيخ في البوندسليجا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عزز فريق بوروسيا دورتموند موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه فولفسبورج 1 /صفر في المرحلة العاشرة للبوندسليجا.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

واستعاد دورتموند انتصاراته بعد تعادله في الجولة الماضية مع ضيفه هيرتا برلين بهدفين لمثلهما.

ويأتي الانتصار قبل ثلاثة أيام فقط من مواجهة أتلتيكو مدريد في مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل بعد أن انتهت المباراة الأولى بين الفريقين بفوز دورتموند 4 /صفر في 24 من الشهر الماضي.

ويدين دورتموند بالفضل في هذا الفوز لقائده ماركو ريوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

بايرن ميونيخ يواصل نزيف النقاط:

وعلى ملعب اليانز أرينا تقدم سيرجي نابري بهدف لبايرن قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف لوكاس هولير هدف التعادل القاتل لفرايبورج.

وجاء تعادل النادي البافاري قبل أيام من مواجهة أيك اثينا اليوناني الأربعاء القادم في دوري أبطال أوروبا.

هوفنهايم يقسو على ليفركوزن:

اكتسح هوفنهايم مضيفه ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد ليفركوزن عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاءت أهداف هوفنهايم بتوقيع ريس نيلسون في الدقيقة 19 وجويلاينتون كاسيو دي ليرا هدفين في الدقيقتين 34 و73 وتكفل فينسينزو جريفو بالهدف الثالث في الدقيقة 49 من ضربة جزاء.

وجاء الهدف الوحيد لليفركوزن عن طريق كريم بلعربي في الدقيقة 30.

شالكه يعبر هانوفر:

وفاز شالكه على ضيفه هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث عشر وظل هانوفر في المركز الثالث من القاع بست نقاط.

وتقدم نبيل بن طالب بهدف لشالكه في الدقيقة 57 من ضربة جزاء وأضاف بريل إيمبولو الهدف الثاني في الدقيقة 71 وتكفل مارك أليكسندر أوت بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وسجل هندريك ويداندت الهدف الوحيد لهانوفر في الدقيقة 70.