ريال مدريد يعود لسكة الانتصارات في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استهل المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مسيرته مع ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه بلد الوليد 2 /صفر في المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

وانتظر الريال حتى الدقائق العشر الأخيرة لحسم الفوز وحصد النقاط الثلاث.

تقدم البرازيلي البديل فينيسيوس جونيور بهدف لريال مدريد في الدقيقة 83، ثم أضاف سيرخيو راموس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 87.

وحقق الريال أول فوز له في الدوري الإسباني منذ 22 سبتمبر الماضي عندما تغلب على إسبانيول 1 /صفر، ومنذ ذلك الحين خسر الفريق أربع مرات وتعادل مرة واحدة.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 17 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة في المركز الثامن.