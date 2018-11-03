إنترميلان يقسو على جنوى في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل إنتر انتفاضته القوية ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي، عقب فوزه الكبير 5 / صفر على ضيفه جنوى ضمن المرحلة 11.

افتتح روبيرتو جاليارديني التسجيل لإنتر في الدقيقة 14 قبل أن يضيف زميله ماتيو بوليتانو الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وواصل جاليارديني تألقه بعدما أحرز الهدف الثالث لإنتر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 49، ثم أضاف جواو ماريو الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

واختتم رادجا ناينجولان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لإنتر في الدقيقة الرابعة من بدل الوقت الضائع.

ورفع إنتر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف نابولي صاحب المركز الثاني المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد جنوه الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتعد هذه هي البروفة الأخيرة لإنتر قبل مواجهته المنتظرة أمام ضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء القادم في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.