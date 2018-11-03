مانشستر يونايتد ينجو من فخ بورنموث في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أحرز النجم الشاب ماركوس راشفورد هدفاً في اللحظات الأخيرة، ليقود فريقه مانشستر يونايتد لقلب تأخره، 0-1، أمام مضيفه بورنموث، إلى فوز قاتل، 2- 1، في المرحلة 11 لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بادر كاليوم ويلسون بالتسجيل لمصلحة بورنموث في الدقيقة 11، لكن النجم الفرنسي أنتوني مارسيال أدرك التعادل سريعاً ليونايتد في الدقيقة 35.

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل، 1-1، فاجأ راشفورد الجميع بتسجيله هدف الفوز الثمين لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليمنح الفريق الأحمر انتصاره السادس في البطولة هذا الموسم، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 20 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، متأخراً بفارق الأهداف عن بورنموث، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي ظل في المركز السادس مؤقتاً.