النجم ليونيل ميسي يتعرض لاتهامات بغسيل الأموال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وجهت النيابة العامة في الأرجنتين، اتهاماتها لنجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ووالده، بغسيل الأموال، عن طريق مؤسسة تحمل اسم اللاعب، حسبما أكدت مصادر مطلعة على القضية.

وأكد النائب العام المتخصص في القضايا المادية، بابلو تورانو، أنه يحقق في ما إذا كانت مؤسسة "ليو ميسي"، لم تكشف عن التبرعات المليونية التي تلقتها، ومنحتها لشركات في دول "الفردوس المالي"، وهو الاتهام الذي يلاحق اللاعب ووالده، ما يعني أنهما ملزمان بالمثول أمام القضاء المحلي، في تاريخ لم يحدد بعد.

يأتي هذا الاتهام بعد شهادة أحد العاملين السابقين في مؤسسة "ليو ميسي"، ضد اللاعب ووالده، إذ أفاد بأن جانباً من المبالغ المالية لا يرد ذكره في الحسابات، ويتم تحويله إلى شركات وهمية في دول أخرى.

وراودت الشكوك ذلك الموظف السابق، نظراً لأن مؤسسة نجم البرسا تتلقى تبرعات ضخمة، إلا أن والده خورخي ميسي، لطالما أكد أنه لا توجد مبالغ كافية، لتنفيذ برامج اجتماعية، وفقاً لعريضة الدعوى التي رفعها المحامي بدرو فونتانيتو.

جدير بالذكر أن "مؤسسة "ليو ميسي"، أنشئت في 2007، انطلاقاً من إدراك ليونيل بضرورة خلق فرص جديدة لتحقيق أحلام الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتشير على موقعها الإلكتروني لكونها مؤسسة غير هادفة للربح، تعمل من أجل تطوير المبادرات الفردية والتكافل الاجتماعي، سواء في الأرجنتين أو باقي أرجاء العالم.