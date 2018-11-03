دجوكوفيتش يكمل أضلاع المربع الذهبي في بطولة باريس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، على مارين سيليتش 4 / 6 و6 / 3 و6 / 2، ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي ببطولة باريس لأساتذة التنس.

ومدد دجوكوفيتش البالغ من العمر 31 عاماً سلسلة انتصاراته، إلى 21 مباراة.

واحتاج دجوكوفيتش إلى ساعتين وعشر دقائق، من أجل تحقيق الفوز بهذه المباراة.

وضرب الصربي موعداً في نصف النهائي، مع السويسري المخضرم روجيه فيدرر.

وتعد المواجهة المقبلة بين السويسري والصربي نوفاك، الـ 47 بينهما في دورات المحترفين، وتجمع بين لاعبين يعدان من الأفضل في التاريخ الحديث للعبة، حيث أن فيدرر هو حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى 20، ويبحث عن اللقب المئة في مسيرته الاحترافية.