نابولي يمزق شباك إمبولي في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

مزق نادي نابولي، شباك ضيفه إمبولي، بخمسة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف نابولي، لورنزو إنسيني في الدقيقة التاسعة، ودرايس ميرتينز ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق الـ 38 والـ 64 والثالثة من الوقت بدل الضائع، وأركاديوز ميليك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، فيما سجل هدف إمبولي الوحيد فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة الـ 58.

وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس، وتوقف رصيد إمبولي عند ست نقاط في المركز الثامن عشر.