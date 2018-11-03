وليد سليمان يقود الأهلي المصري للاقتراب من التتويج بلقب إفريقيا

الشارقة 24 – محمود علي:





قاد وليد سليمان فريقه الأهلي المصري للفوز على الترجي التونسي 3 - 1 مساء الجمعة في ذهاب الدور النهائي بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ليقربه خطوة كبيرة من التتويج بلقب البطولة والتأهل لكأس العالم للأندية.

وتقدم الأهلي بهدف سجله وليد سليمان في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقلص يوسف البلايلي النتيجة بتسجيله هدف للترجي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء قبل أن يضيف وليد سليمان الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب برادس، حيث يحتاج الأهلي للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف أو الخسارة 1 / 2 أو الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب، فيما يحتاج الترجي للفوز بهدفين نظيفين للتويج باللقب.