النمساوي ثيم يبلغ نصف نهائي بطولة باريس

الشارقة 24 – اسعد خليل:

تمكن النمساوي دومينيك ثيم من الفوز على جاك سوك 4 / 6 و6 / 4 و6 / 4 ليصعد إلى الدور قبل النهائي ببطولة باريس لأساتذة التنس.

وتقدم سوك 4 / 1 في المجموعة الأولى في أول 20 دقيقة من المباراة، وبعد ذلك تمكن دومينيك ثيم من معادلة النتيجة 4/4، ولكن اللاعب الأميركي تمكن من حسم المجموعة الأولى لصالحه.

إلا أن ثيم تمكن بعدها من قلب الأمور رأساً على عقب واستطاع أن يفوز بالمجموعة الثانية، ثم فاز بالمجموعة الفاصلة ليحسم المباراة لصالحه في ساعتين و14 دقيقة.

وسيلتقي ثيم في الدور قبل النهائي مع الروسي كارين خاشانوف الذي تغلب على ألكسندر زفيريف 6 / 1 و6 / 2.