سيتي يحتفظ بسترلينغ الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أكد النجم الشاب رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، موافقته لتمديد عقده مع الفريق خمسة أعوام تمتد إلى 2025، لقاء أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه استرليني.

وكان سترلينغ، البالغ من العمر 23 عاماً، قد انتقل إلى مانشستر سيتي قادماً من ليفربول، في 2015 بعقد مدته خمسة أعوام.

وبعد الإعلان رسمياً عن تجديد عقده، سيصبح سترلينغ اللاعب الإنجليزي الأعلى دخلاً في الدوري الممتاز.

وسجل سترلينغ مع فريقه هذا الموسم، 4 أهداف في 8 مباريات خاضها في الدوري، مع حامل اللقب، علماً أنه سجل الموسم الماضي 23 إصابة في 58 مباراة، في كل المسابقات، التي خاضها مع مانشستر سيتي.