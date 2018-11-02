ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يأمل نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني المؤقت سانتياغو سولاري، بوضع حد للنتائج الكارثية للفريق بالدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف بلد الوليد السبت، في الجولة الـ 11 من المسابقة.

وتولى سولاري تدريب النادي "الملكي"، بشكل مؤقت، الإثنين الماضي، عقب إقالة جولين لوبتيغي، بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ، ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول الترتيب.

وجاء المسمار الأخير في نعش لوبتيغي الأحد الماضي، عندما تعرض الريال لهزيمة مهينة أمام برشلونة، 1-5 في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وقاد سولاري النادي الملكي لاكتساح مليلية 4-0 في ذهاب دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، ويأمل المدرب أن يتكرر نفس الأداء والنتيجة أمام بلد الوليد.

وسيمنح سولاري أدواراً خاصة للثنائي فينيسيوس جونيور، وألفارو أودريوزولا، أمام بلد الوليد.

وصنع المدافع أودريوزولا الهدف الأول لكريم بنزيما، قبل أن يتكفل بتسجيل الهدف الثاني، فيما صنع فينيسيوس الهدف الثاني لماركو أسينسيو.

ويأمل الثنائي المشاركة منذ البداية أمام بلد الوليد، في الوقت الذي يستعد فيه الريال لاستعادة العديد من نجومه، وأبرزهم غاريث بيل وتوني كروس، ولوكا مودريتش.