بفوزه على كليبرز

فيلادلفيا يحقق فوزه الخامس في دوري السلة الأميركي

  • الجمعة 02, نوفمبر 2018 في 9:15 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
سجل جويل ايمبيد 41 نقطة، ساعدت فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز، في الفوز بـ 122 نقطة، مقابل 113 نقطة، على فريق لوس أنجليس كليبرز، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من دوري السلة الأميركي .
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
حقق فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز، فوزه الخامس في دوري السلة الأميركي، بتغلبه بـ 122 نقطة، مقابل 113 نقطة، على فريق لوس أنجليس كليبرز، ضمن منافسات الجولة الـ 9 .
 
في الربع الأول تقدم فريق فيلادلفيا بـ 23 نقطة مقابل 16، بعد سلة أحرزها بن سيمونز .
 
وفي الربع الثاني سجل جويل ايمبيد سلة، ساعدت فريق فيلادلفيا في التقدم بـ 68 نقطة مقابل 49 .
 
وفي الربع الثالث انتزع فريق كليبرز التقدم بـ 81 نقطة، مقابل 80  بعد سلة تحتسب بثلاث نقاط "ثلاثية"، سجلها دانيلو غاليناري .
 
وفي الربع الرابع عاد فريق فيلادلفيا للتقدم بقيادة جويل ايمبيد، الذي سجل 41 نقطة، وفاز باللقاء بـ 122 نقطة مقابل 113 نقطة .