فيلادلفيا يحقق فوزه الخامس في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز، فوزه الخامس في دوري السلة الأميركي، بتغلبه بـ 122 نقطة، مقابل 113 نقطة، على فريق لوس أنجليس كليبرز، ضمن منافسات الجولة الـ 9 .

في الربع الأول تقدم فريق فيلادلفيا بـ 23 نقطة مقابل 16، بعد سلة أحرزها بن سيمونز .

وفي الربع الثاني سجل جويل ايمبيد سلة، ساعدت فريق فيلادلفيا في التقدم بـ 68 نقطة مقابل 49 .

وفي الربع الثالث انتزع فريق كليبرز التقدم بـ 81 نقطة، مقابل 80 بعد سلة تحتسب بثلاث نقاط "ثلاثية"، سجلها دانيلو غاليناري .

وفي الربع الرابع عاد فريق فيلادلفيا للتقدم بقيادة جويل ايمبيد، الذي سجل 41 نقطة، وفاز باللقاء بـ 122 نقطة مقابل 113 نقطة .