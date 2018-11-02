على حساب جومر

دجوكوفيتش يبلغ ربع نهائي بطولة باريس للتنس

  • الجمعة 02, نوفمبر 2018 في 6:45 ص
  • نوفاك دجوكوفيتش
    نوفاك دجوكوفيتش
واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، تقدمه في بطولة باريس لأساتذة التنس، ببلوغه ربع النهائي على حساب منافسه البوسني جومر دامر.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، إلى ربع نهائي بطولة باريس لأساتذة التنس، عقب انسحاب منافسه البوسني جومر دامر، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم دجوكوفيتش 6 / 1 و2 / 1، بسبب مشكلة في الظهر.
 
ورغم النهاية المبكرة للمباراة، مدد هذا الفوز مسلسل انتصارات دجوكوفيتش إلى 20 مباراة متتالية، في الوقت الذي يحتفل فيه لحصوله على صدارة التصنيف العالمي.
 
ومن المقرر أن يحصل دجوكوفيتش على صدارة التصنيف، الإثنين المقبل، بعدما انسحب رافاييل نادال من البطولة، الأربعاء بسبب إصابة في البطن.
 
ويلتقي دجوكوفيتش في دور الثمانية مع مارين سيليتش، المصنف السابع على العالم، والذي تغلب على البلغاري جريجور ديميتروف 7 / 6 (7 / 5) و6 / 4 في وقت سابق.