دجوكوفيتش يبلغ ربع نهائي بطولة باريس للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، إلى ربع نهائي بطولة باريس لأساتذة التنس، عقب انسحاب منافسه البوسني جومر دامر، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم دجوكوفيتش 6 / 1 و2 / 1، بسبب مشكلة في الظهر.

ورغم النهاية المبكرة للمباراة، مدد هذا الفوز مسلسل انتصارات دجوكوفيتش إلى 20 مباراة متتالية، في الوقت الذي يحتفل فيه لحصوله على صدارة التصنيف العالمي.

ومن المقرر أن يحصل دجوكوفيتش على صدارة التصنيف، الإثنين المقبل، بعدما انسحب رافاييل نادال من البطولة، الأربعاء بسبب إصابة في البطن.

ويلتقي دجوكوفيتش في دور الثمانية مع مارين سيليتش، المصنف السابع على العالم، والذي تغلب على البلغاري جريجور ديميتروف 7 / 6 (7 / 5) و6 / 4 في وقت سابق.