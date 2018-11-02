مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل نادي مانشستر سيتي، تقدمه في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعد تأهله إلى ربع النهائي، على حساب فولهام، بفوزه عليه بهدفين دون رد.

وانضم سيتي الى أندية أرسنال وتشلسي وتوتنهام وبورنموث، في ربع النهائي، بينما تأجل حسم المقعد الثامن بعد تأجيل مباراة ليستر سيتي مع ساوثمبتون هذا الأسبوع، بعد مقتل مالك الأول رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، بتحطم مروحيته قرب ملعب النادي السبت الماضي.

وغاب عن المباراة عدد من اللاعبين الأساسيين في سيتي، لاسيما الإسباني دافيد سيلفا، والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، بينما شارك نجم خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، إلا أنه خرج قبل نهاية المباراة بنحو خمس دقائق، وهو يعاني على ما يبدو من إصابة في الركبة.

وفي مشاركته الثالثة فقط هذا الموسم، برز الإسباني دياز في فريق مواطنه المدرب جوسيب غوارديولا، وكان صاحب الفرصة الأولى لسيتي في الدقيقة الـ 14 ، وبعد أربع دقائق، افتتح دياز التسجيل بتسديدة من داخل المنطقة.

وفي الشوط الثاني، حسم دياز نتيجة المباراة، بتسديدة في سقف المرمى، في الدقيقة الـ 65.

وكان مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الحالي وحامل اللقب، أحرز المسابقة الموسم الماضي، بفوزه على أرسنال 3-صفر في المباراة النهائية.