يوفنتوس يتطلع للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الكالتشو

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يسعى يوفنتوس حامل اللقب، لمواصلة تحليقه في الصدارة، عندما يستقبل كالياري، السبت، في المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي يفتتحها نابولي الثالث، الجمعة، بمواجهة أمبولي.

ويخوض يوفنتوس المواجهة، وهو الوحيد لم يخسر بعد في "سيري أ"، إذ قلب تأخره في الجولة السابقة أمام أمبولي العائد إلى النخبة إلى فوز 2-1، بهدفين لنجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الصيف الماضي من ريال مدريد الإسباني، مقابل 100 مليون يورو.

وبعد بداية بطيئة نسبياً، يقدم رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، مستويات مميزة على صعيدي التسجيل والتمرير، ما دفع مدربه ماسيميليانو أليغري إلى القول: "كريستيانو يستحق جائزة الكرة الذهبية "لأفضل لاعب في العالم من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية"، على كل ما حققه، الأهداف التي سجلها، الألقاب التي أحرزها وما يقوم به هذا الموسم أيضاً".

ويتصدر فريق "السيدة العجوز"، حامل اللقب في المواسم السبعة السابقة، الترتيب بفارق 6 نقاط عن نابولي، ليعادل أفضل بداية له في الدوري بعد 10 مباريات، على غرار موسم 2013 عندما حقق 28 نقطة.

ويتوقع أن يعود إلى تشكيلة أليغري لاعب وسطه الهجومي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، والدفاعي الألماني سامي خضيرة، فيما قد يغيب لاعب الوسط الآخر فيديريكو برنارديسكي، وقلب الدفاع جورجو كييليني، بسبب الإصابة.