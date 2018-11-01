مينيسوتا تيمبرولفز يتخطى يوتاه جاز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف فريق مينيسوتا تيمبرولفز في قاعة تارغيت سنتر فريق يوتاه جاز، في الجولة الثامنة من دوري السلة الأميركي.

اللقاء جاء قوياً من الطرفين حيث نجح ديريك روز في تسجيل سلة تحتسب بـ 3 نقاط "ثلاثية" عادلت النتيجة بين الفريقين بـ 119 نقطة.

بعدها سجل ديريك روز سلة أخرى، ساعدت فريق تيمبرولفز في انتزاع التقدم بمئة وثلاث وعشرين نقطة مقابل 122 نقطة.

قبل أن ينجح ديريك روز في قيادة فريق مينيسوتا في الفوز باللقاء بفارق 3 نقاط وبواقع 128 – 125، وسجل روز 50 نقطة في اللقاء وهي الأعلى له في مسيرته الرياضية.

يذكر بأن الفوز هو الرابع لفريق مينيسوتا تيمبرولفز، مقابل 4 هزائم.