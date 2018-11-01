برشلونة يتخطى عقبة كولتورال ليونيسا في كأس ملك إسبانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

انتزع برشلونة فوزاً صعباً من مضيفه كولتورال ليونيسا 1-0، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 في كأس ملك إسبانيا.

ودفع المدرب أرنستو فالفيردي بتشكيلة احتياطية لم يشارك أي من لاعبيها أساسياً في مواجهة ريال مدريد الأخيرة في الدوري، من بينهم الظهير الأيسر خوان ميراندا ، وقلبا الدفاع خورخي كوينكا وتشومي برانداريز ، بالإضافة إلى لاعب الوسط البرازيلي مالكوم الذي خاض مباراته الرسمية الأولى أساسياً بعد انتقاله من بوردو الفرنسي الصيف الماضي.

ظل الفريق صاحب الأرض، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، محافظاً على نظافة شباكه حتى الدقيقة التسعين، إلا أن البديل كليمو لينجليه وجه الكرة التي أرسلها عثمان ديمبلي من ضربة حرة إلى الشباك معلناً فوز برشلونة بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة على ملعب كامب نو في 5 ديسمبر.