ميلان يخطف فوزاً قاتلاً من جنوى في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تغلب ميلان على ضيفه جنوى، 2-1، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكانت المباراة مقررة في المرحلة الأولى في أغسطس الماضي، بيد أنها تأجلت على خلفية انهيار جسر في جنوى.

ورفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة بالتساوي مع لاتسيو الخامس، لكنه يبتعد بفارق 10 نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب و4 نقاط عن كل من إنتر ميلان ونابولي.

افتتح ميلان التسجيل باكراً عن طريق لاعب وسطه الإسباني سوسو، بتسديدة رائعة من خارج المنطقة إلى يسار الحارس في الدقيقة 4.

لكن قلب دفاع ميلان أليساندرو رومانيولي منح جنوى هدف التعادل عن طريق الخطأ، محاولاً تشتيت تسديدة على مرمى حارسه الدولي جانلويجي دوناروما في الدقيقة 56.

وفي وقت كانت المباراة تتجه إلى التعادل، شتت حارس جنوى الروماني الشاب أندري رادو كرة خارج منطقته فعالجها رومانيولي طائرة بيسراه هبطت في مرمى الضيوف في الدقيقة 90+1، ليعوض المدافع الدولي خطأه ويقود ميلان إلى فوز رابع في آخر 5 مباريات.