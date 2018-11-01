تأهل أرسنال وتشلسي وتوتنهام إلى الدور ربع النهائي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





ضمن نادي أرسنال تواجده في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، عقب فوزه على ضيفه بلاكبول من الدرجة الثالثة 2-1 على استاد الإمارات.

وافتتح قائد منتخب سويسرا، ومدافع يوفنتوس الإيطالي سابقاً ستيفان ليشتشتاينر التسجيل لأرسنال في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، عزز إميل سميث تقدم صاحب الأرض بالهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 50.

وتلقى أرسنال ضربة مؤلمة بخروج قندوزي بالصفراء الثانية في الدقيقة 56، فتمكن بلاكبول من تقليص الفارق عبر الأيرلندي بودي أوكونور من ضربة رأس إثر ركنية وكرة بينية من جوردان طومسون في الدقيقة 66.

تشلسي يتخطي دربي كاونتي:

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، تغلب تشلسي بصعود كبيرة على دربي كاونتي من الدرجة الأولى الذي يتولى تدريبه قائده السابق فرانك لامبارد، 3-2.

وسجل فيكايو توموري " خطأ في مرمى فريقه" هدف تشلسي الأول في الدقيقة الـ 5، ثم أدرك جاك ماريوت التعادل لدربي كاونتي في الدقيقة الـ 9.

وسجل هدف تشيلسي الثاني، قائد ديربي ريتشارد كيو بالخطأ أيضاً في مرماه بالدقيقة 22، بينما جاء التعادل عن طريق مارتن واجهورن في الدقيقة 27.

قبل أن يهدي سيسك فابريجاس هدف الفوز لتشيلسي بالدقيقة 41.

توتنهام يواصل التقدم:

تغلب توتنهام على نظيره ويستهام يونايتد 3-1.

تقدم توتنهام بهدفين نظيفين للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في الدقيقتين، 16 – 54 قبل أن يقلص الإسباني لوكاس بيريز الفارق في الدقيقة 71.

لكن فرحة أصحاب الأرض بعودة الأمل لم تدم سوى 4 دقائق، إذ تمكن الإسباني الآخر فرناندو يورنتي من تسجيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 75.