وزير الرياضة المصري: نعمل على مشروع للناشئين ونستعد لأولمبياد طوكيو

الشارقة 24- محمود علي:

ناقشت ندوة دبي الدولية الرابعة عشرة للإبداع الرياضي التي نظمتها "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سبل تمكين الشباب رياضياً، وذلك عبر عدة محاور تم تناولها خلال ثلاث جلسات تحت شعار "تمكين الشباب في المجال الرياضي"، وأقيمت فعاليات في قاعة السلام بفندق ميناء السلام.

وتحدث خلال الندوة في جلستها الأولى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، والذي كشف عن وجود مشروع قومي للناشئين من خلال تكوين 120 نقطة على مستوى المحافظات المصرية واختيار 9 رياضيات وأعمارها السنية وصولاً حتى أولمبياد 2020 بطوكيو وخطة استعداد أولمبياد 2024 وأولمبياد 2028.

وتحدث وزير الشباب والرياضة المصري خلال الجلسة الأولى والرئيسية في الندوة عن مشروع الموهبة الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة، ومدى القدرة على تقديم نماذج في جميع الألعاب الرياضية مثل النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادى ليفربول.