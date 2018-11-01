ريال مدريد يدك شباك مليلية برباعية في كأس الملك

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اقترب ريال مدريد من التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه السهل 4 / صفر على مضيفه مليلية أحد أندية الدرجة الثالثة في ذهاب دور الـ 32 للمسابقة.

وأصبح يكفي الريال الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه سانتياجو برنابيو في الخامس من ديسمبر القادم للصعود للدور المقبل، فيما أصبحت مهمة مليلية مستحيلة، حيث يتعين عليه الفوز بفارق يزيد عن أربعة أهداف من أجل الاستمرار في المسابقة.

وافتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه التسجيل للريال في الدقيقة 28، فيما أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 2 / صفر.

وواصل الريال فرض سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل ألفارو أودريوزولا وكريستو جونزاليس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين79 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة الظهور الأول للأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب الريال المؤقت، الذي تولى قيادة الفريق خلفا للويس لوبيتيجي، الذي تمت إقالته أول عقب خسارة الفريق المذلة 1 / 5 أمام غريمه اللدود برشلونة بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.