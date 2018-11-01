دورتموند يبلغ دور الـ 16 في بطولة كأس ألمانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

نجا بوروسيا دورتموند من السقوط أمام ضيفه يونيون برلين، وتغلب عليه في الوقت الإضافي 3 / 2 في دور الـ 32 لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، ليظفر بورقة الترشح لدور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، ليحتكم الفريقان إلى لعب وقتاً إضافياً مدته نصف ساعة على شوطين نجح من خلاله دورتموند، متصدر ترتيب الدوري الألماني "بوندسليجا" حالياً، في حسم الأمور لصالحه.

وبادر كريستيان بوليسيتش بالتسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل سيباستيان بولتير ليونيون برلين في الدقيقة 63.

وأعاد ماكسيمليان فيليب التقدم لدورتموند في الدقيقة 73، لكن بولتير واصل تألقه، بعدما أدرك التعادل لبرلين في الدقيقة 88.

وفي الوقت الإضافي، لعب النجم ماركو رويس دور المنقذ لدورتموند، بعدما أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 120 من ركلة جزاء، في الوقت الذي اضطر خلالها يونيون برلين الذي يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 118 بعد طرد لاعبه مارفين فريدريش لحصوله على الإنذار الثاني.