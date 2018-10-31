"فيفا" يدرس زيادة عدد الدول المشاركة في مونديال 2022

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، أن "فيفا" يدرس رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، من 32 إلى 48.

وقرر الاتحاد الدولي رفع عدد المنتخبات في كأس العالم من 32 حالياً إلى 48، بدءاً من مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلا أن اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" تقدم في الأشهر الماضية باقتراح لتطبيق هذه الزيادة بدءاً من كأس العالم 2022، وهو ما كان مدار بحث في الفترة الماضية بين الأطراف المعنية.

جاءت هذه التصريحات، في مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المجتمع في كوالالمبور بماليزيا، حيث وعد إنفانتينو بزيادة حصة آسيا من البطولة من 4.5 إلى 8.5%.