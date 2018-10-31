لوبيتيغي يحصل على تعويض مادي كبير من ريال مدريد

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جولين لوبيتيغي، الذي أقيل من منصبه، سيحصل على مبلغ يعادل قيمة راتبه المحدد في عقده مع النادي طوال ستة أشهر، وذلك من أجل تسوية مسألة رحيله عن الفريق الملكي ودياً.

وكان الراتب المنصوص عليه في عقد لوبيتيغي مع ريال مدريد يصل إلى ستة ملايين يورو سنوياً، أي أنه كان ليصل إلى 18 مليون يورو، إذا ما استمر المدرب في منصبه حتى نهاية تعاقده بعد ثلاث سنوات.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن العقد بين الجانبين، ينص على حصول المدرب على نصف راتبه السنوي كنوع من التعويض في حال إقالته.

ورحل لوبيتيغي عن منصب المدير الفني لريال مدريد، يوم الإثنين، بعد سقوط فريقه بخماسية مقابل هدف أمام غريمه التاريخي برشلونة، على ملعب كامب نو.

وعلى إثر ذلك، عقد مجلس إدارة ريال مدريد برئاسة فلورينتينو بيريز، اجتماعاً مطولاً، وأصدر بياناً ذكر فيه قراره بالاستغناء عن خدمات المدرب الإسباني.