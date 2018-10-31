بورنموث يبلغ ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل بورنموث إلى الدور ربع النهائي لكأس رابطة أندية كرة القدم الإنجليزية، بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي 2-1.

وسجل هدفي بورنموث فيليكس ستانيسلاس في الدقيقة 39 وستيف كوك في الدقيقة 72، مقابل هدف للأماني أونل هرنانديز في الدقيقة 70.

كما بلغ الدور نفسه بورتون ألبيون بفوزه على نوتنغهام فوريست 3-2، في حين أرجئت مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون في أعقاب وفاة مالك ليستر رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا في تحطم طائرته المروحية السبت قرب ملعب النادي، بعد إقلاعها منه إثر مباراة ضد وست هام في الدوري الممتاز.