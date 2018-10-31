أوكلاهوما يقسو على لوس أنجلوس كليبرز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف أوكلاهوما سيتي ثاندر، فريق لوس أنجلوس كليبرز في الجولة الـ 7 من دوري السلة الأميركي.

كانت الكفة متقاربة في المباراة ثم انتزع أوكلاهوما سيتي زمام المبادرة في الشوط الثالث، محققاً 39 نقطة مقابل 10 نقاط لضيفه، وساعد ذلك الفريق على التقدم بـ 77 نقطة مقابل 73.

سجل راسيل ويستبروك 32 نقطة في اللقاء لأوكلاهوما سيتي كما سجل زميله، بول جورج 32 نقطة وأضاف ستيفن أدامز 18 نقطة ليقودوا فريق أوكلاهوما للفوز بالمباراة بـ 128 نقطة مقابل 110 نقاط.

الفوز هو الثاني لفريق أوكلاهوما سيتي ثاندر في الموسم الجديد.