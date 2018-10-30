توتنهام الإنجليزي يعلن تجديد عقد نجمه ديلي ألي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط الوسط ديلي ألي، ليستمر بموجبه ضمن صفوف الفريق حتى عام 2024.

وسجل اللاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 22 عاماً، 48 هدفاً في 153 مباراة، منذ انضمامه إلى توتنهام قادماً من ميلتون كينز دونز عام 2015.

وتوج ألي بجائزة أفضل لاعب شاب خلال العام، في تصويت رابطة اللاعبي المحترفين، كما كان ضمن التشكيلة المثالية طبقاً لتصويت الرابطة نفسها، في كل من موسميه الأول والثاني مع توتنهام.

وشارك ديلي ألي في 31 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وقد شارك في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" وكأس العالم 2018 بروسيا.