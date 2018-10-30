ريال مدريد يسعى لمصالحة الجماهير من بوابة مليلية في "الكأس"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يرحل ريال مدريد غداة عزل مدربه جولن لوبيتيغي، إلى مليلية لملاقاة فريقها المحلي، الذي يلعب في الدرجة الثالثة، الأربعاء، في ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وستكون المباراة مناسبة سعيدة لنحو 10 آلاف متفرج، في ملعب الفاريز كلارو، للاستمتاع برؤية بطل دوري أبطال أوروبا، في المواسم الثلاثة السابقة.

ويأتي انتقال الفريق الملكي إلى هذا الجيب الإسباني، الواقع في الغرب، بعد سقوط مذل في كلاسيكو الأحد، أمام غريمه التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو "1-5"، أدى الى إقالة المدرب لوبيتيغي بعد سلسلة نتائج متواضعة، وتعيين المشرف على الفريق الرديف "كاستيا"، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بدلاً منه وبشكل موقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ويبدو أن لريال مدريد ومدربه الجديد بعد هذه التطورات اهتمامات أخرى مختلفة، عن تطلعات مضيفه وجمهوره، وغالباً ما تكون مباريات ذهاب دور الـ 16 التي تقام خارج أرض فرق الدرجة الأولى، مناسبة جيدة بالنسبة إلى الأندية الكبيرة لتصحيح بعض الأمور.