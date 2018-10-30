مينيسوتا يتخطى بصعوبة لوس أنجليس ليكرز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد النجم الخطير ليبرون جيمس فريق لوس أنجليس ليكرز عندما حل ضيفاً على مينيسوتا تميبروولفز ضمن منافسات الجولة الـ 7 من دوري السلة الأميركي.

خلافاً لكل التوقعات خطف الأضواء في المباراة لاعب مينيسوتا تيمبروولفز، جيمي باتلار، الذي سجل 32 نقطة كما ساهم زميله، كارل أنتوني تاونز، بـ 25 نقطة.

ورغم تسجيل ليبرون جيمس، لـ 29 نقطة في اللقاء لفريق لوس أنجليس ليكرز فإنه عجز عن الحيلولة دون هزيمة فريق إذ فاز مينيسوتا تيمبروولفز، بـ 124 نقطة مقابل 120 نقطة.

يذكر بأن الفوز هو الثالث لفريق مينيسوتا تيمبروولفز هذا الموسم مقابل 4 هزائم.