إنتر ميلان يعود لوصافة الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تمكن نادي إنتر ميلان، من الصعود إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه لاتسيو 3-صفر على الملعب الأولمبي في روما في ختام المرحلة العاشرة.

وفرض القائد الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية، الهدفان الأول والثالث في الدقيقتين 28 و70 رافعاً رصيده إلى 6 أهداف في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وسجل الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وتابع رجال المدرب لوتشانو سباليتي صحوتهم وحققوا الفوز السادس توالياً واستغلوا جيداً تعثر نابولي أمام ضيفه روما 1-1، لينتزعوا المركز الثاني بفارق الأهداف من الفريق الجنوبي بعدما تساويا برصيد 22 نقطة لكل منهما بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعي الأخيرة والذي كان تغلب على مضيفه امبولي 2-1 في افتتاح المرحلة.