ريال مدريد يستغني عن خدمات المدرب لوبتيجي ويستعين بسولاري

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي ريال مدريد إقالة مدربه جولين لوبتيجي غداة الخسارة المذلة في الكلاسيكو الإسباني لكرة القدم أمام غريمه التقليدي برشلونة 1-5، وتعيين مدرب فريقه الرديف الأرجنتيني سانتياجو سولاري مكانه مؤقتاً بانتظار التعاقد مع مدرب جديد.

وكتب النادي الملكي في بيان "قرر مجلس إدارة ريال مدريد الذي اجتمع اليوم، إنهاء عقد المدرب جولن لوبيتيجي. هذا القرار الذي تم اتخاذه بأعلى درجة من المسؤولية، يهدف إلى تغيير دينامية الفريق الأول"، مضيفاً "سيتم استبداله مؤقتاً بسانتياغو سولاري الذي سيتولى قيادة الفريق الأول ابتداء من يوم الثلاثاء".